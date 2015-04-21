Прокуратура вимагає смертну кару для "бостонського терориста" Царнаєва

Про це повідомляє агентство Reuters.

8 квітня цього року Царнаєва визнали винним у вбивстві трьох людей і пораненні 264.

Читайте такожСуд визнав Царнаєва винним в організації змови з використанням зброї масового знищення"Джохар Царнаєв вбив кожного з них способом, який дав їм час відчути біль. Вони мали час відчути страх, але не мали часу попрощатися. Це чистий терор", - заявила Надін Пелегріні, помічниця державного обвинувача.

Водночас захист намається представити загиблого невдовзі після теракту старшого брата Царнаєва Тамерлана як рушійну силу та натхенника терактів, тоді як Джохар виконував допоміжну роль.