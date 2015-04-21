Прокуратура вимагає смертну кару для "бостонського терориста" Царнаєва
20:59, 21 квітня 2015Світ
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Атака на Бостонський марафон 15 квітня 2013 року була "чистим терором", заявив у суді представник держобвинувачення, який вимагає для Царнаєва смертної кари.
Джохару Царнаєву загрожує смертна кара / instamood.livejournal.com
Про це повідомляє агентство Reuters.
8 квітня цього року Царнаєва визнали винним у вбивстві трьох людей і пораненні 264.
Читайте такожСуд визнав Царнаєва винним в організації змови з використанням зброї масового знищення"Джохар Царнаєв вбив кожного з них способом, який дав їм час відчути біль. Вони мали час відчути страх, але не мали часу попрощатися. Це чистий терор", - заявила Надін Пелегріні, помічниця державного обвинувача.
Водночас захист намається представити загиблого невдовзі після теракту старшого брата Царнаєва Тамерлана як рушійну силу та натхенника терактів, тоді як Джохар виконував допоміжну роль.
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