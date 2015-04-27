Путін звинуватив спецслужби США в підтримці ополченців на Кавказі в 2000-х
02:05, 27 квітня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що на початку 2000-х років російські спецслужби зафіксували прямі контакти між північнокавказькими ополченцями і представниками американських спецслужб в Азербайджані.
REUTERS
"Там реально просто допомагали навіть з транспортом", - заявив Путін у фільмі "Президент", повідомляють Подробности.
За словами російського лідера, дізнавшись про це, він тут же звернувся за роз'ясненнями до чинного президента США, який пообіцяв розібратися з цією проблемою.
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"А через десять днів мої підлеглі, керівники ФСБ, отримали від своїх колег з Вашингтона лист: "Ми підтримували і будемо підтримувати відносини з усіма опозиційними силами Росії. І вважаємо, що ми маємо право це робити і будемо робити і надалі", - розповів Путін.
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