Путін звинуватив спецслужби США в підтримці ополченців на Кавказі в 2000-х

"Там реально просто допомагали навіть з транспортом", - заявив Путін у фільмі "Президент", повідомляють Подробности.

За словами російського лідера, дізнавшись про це, він тут же звернувся за роз'ясненнями до чинного президента США, який пообіцяв розібратися з цією проблемою.

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"А через десять днів мої підлеглі, керівники ФСБ, отримали від своїх колег з Вашингтона лист: "Ми підтримували і будемо підтримувати відносини з усіма опозиційними силами Росії. І вважаємо, що ми маємо право це робити і будемо робити і надалі", - розповів Путін.