У Балтиморі не вщухають масові заворушення, влада залучила Нацгвардію (фоторепортаж, відео)

За даними ЗМІ, гвардійцям не дозволяється застосовувати вогнепальну зброю. Вони відіграють допоміжну роль і повинні перешкоджати мародерству, пограбуванням і вандалізму.

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Крім того, на тлі масових заворушень в американському місті Балтимор влада штату Меріленд змушена була у понеділок, 27 квітня, оголосити надзвичайний стан у штаті. У самому Балтиморі введено комендантську годину.

Заворушення почалися після жалобних заходів у місті, пов'язаних з похованням афроамериканського громадянина, який загинув 19 квітня, перебуваючи під вартою в поліції. Причиною смерті арештованого 12 квітня 25-річного афроамериканця стало пошкодження спинного мозку. Поліцію звинувачують у тортурах і побитті, які і спричинили ці пошкодження. Перед смертю молодий чоловік перебував у комі.

Тим часом, інтернет облетіло відео, на якому відображено момент, коли одного з протестуючих в Балтиморі на вулиці ловить мати. Жінка спробувала наздогнати сина, нагородила ляпасами, однак йому вдалося вивернутися.