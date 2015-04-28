Демонстранти в Балтиморі спалили більше сотні машин

Влада заявляє, що згоріли 144 автомобіля і 15 будинків. При цьому було заарештовано 200 осіб. Як зазначають рятувальники, їм вдалося загасити далеко не всі вогнища загоряння, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Протести почалися після похорону 25-річного темношкірого Фредді Грея, який отримав серйозні травми шиї під час затримання поліцією.

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