Демонстранти в Балтиморі спалили більше сотні машин
18:24, 28 квітня 2015Світ
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Мерія Балтимора опублікувала відомості про матеріальні втрати від заворушень у місті.
REUTERS
Влада заявляє, що згоріли 144 автомобіля і 15 будинків. При цьому було заарештовано 200 осіб. Як зазначають рятувальники, їм вдалося загасити далеко не всі вогнища загоряння, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Протести почалися після похорону 25-річного темношкірого Фредді Грея, який отримав серйозні травми шиї під час затримання поліцією.
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У ніч на вівторок влада міста на східному узбережжі США ввела комендантську годину на тиждень. Сили безпеки штату Меріленд привели в готовність 5 тисяч осіб в Балтиморі і околицях.
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