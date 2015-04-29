Лукашенко нагадав, що ідея "русского мира" - це не про Білорусь

Ідея "русского мира" не стосується Білорусі.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, звертаючись з Посланням до білоруського народу і національних зборів, передає кореспондент БЕЛТА.

Він звернув увагу, що останнім часом багато говориться про ідею якогось "русского мира".

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"Я так розумію, що це не про нас. Знаєте, часто кажуть: слухай, ти чого, ми ж "русские" люди... Це не означає, що ми росіяни", - сказав глава Білорусі.

Лукашенко також підкреслив, що Білорусь має свою точку зору і свої враження про світ.

"У білорусів може бути своя позиція і своя точка зору, у тому числі щодо України", - сказав він.