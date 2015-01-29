Лукашенко: Деякі розумники вважають Білорусь частиною "русского мира" - забудьте (відео)

Про це він сказав на прес-конференції в Мінську.

"Якщо тут є деякі розумники, які вважають, що білоруська земля - це частина, як вони зараз кажуть, "русского мира", і мало не Росії. Забудьте. Ми завжди були гостинні до будь-якої людини. Але змусимо поважати будь-кого наш суверенітет і незалежність", - заявив Лукашенко.

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"Хто думає, що, мовляв, не було такої країни. Не було, а зараз є, і з цим треба рахуватися. І ми своєї землі нікому не віддамо", - продовжив глава білоруської держави.