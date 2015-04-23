The New York Times: Клінтон таємною угодою віддала Росії частину родовищ урану в США

Про це повідомляє Новое Время.

Ця угода надавала Росії контроль над однією п'ятою родовищ руди в США, оскільки уранові родовища, зареєстрованої в Канаді компанії, простягаються від Центральної Азії до західних територій США.

Оскільки уран вважається стратегічним продуктом, угода повинна була отримати схвалення комітету, в який входили представники американської влади, в тому числі Держдепу, очолюваного в той час Хілларі Клінтон, пише видання. У процесі придбання Росатомом контролю над Uranium One з 2009 по 2013 рік був зафіксований також переказ коштів главою компанії в Фонд Клінтонів на суму 2,35 млн доларів. Крім цього, було ще кілька транзакцій. Ці кошти не були зазначені у декларації Клінтон всупереч домовленостям з Білим домом.

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Крім того, відразу після заяви РФ про намір придбати мажоритарний пакет акцій Uranium One Білл Клінтон отримав 500 тисяч доларів за виступ в одному з російських інвестиційних банків, який пов'язаний з Кремлем і оперує акціями Uranium One, пише NYT.

У той же час, відзначає видання, невідомо, чи вплинули ці пожертви на укладення угоди.