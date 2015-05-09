Українські художники розповіли про захоплення російського павільйону у Венеції

"Ми захоплюємо павільйон країни, яка, як ми вважаємо, окупувала іншу країну. Ми робимо там "селфі" і таким чином як би теж окупуємо цей павільйон", - так Дмитро Сергєєв, креативний директор донецької групи художників "Ізоляція", що перебуває у вигнанні в Києві, пояснив російській службі Бі-Бі-Сі сенс здійсненої ним і групою його товаришів акції.

Нагадаємо, позавчора група молодих людей в камуфляжних куртках з написом великими літерами ON VACATION (у відпустці - ред.) захопили російський павільйон.

"Захоплення" був абсолютно мирним, і ніяких агресивних або насильницьких дій не вимагало.

Читайте такожДонецький графітист створив серію малюнків про тортури в "ДНР""Ми увійшли в будівлю павільйону без камуфляжу, вже всередині наділи свої куртки і, скориставшись була там інсталяцією, перетворили її в свою власну інсталяцію. В цьому і сенс слова "окупація". Ми скористалися чужим проектом в своїх цілях", - пояснює Дмитро.

За його словами, більшість відвідувачів реагували на акціоністів позитивно.

"Багато російських відвідувачі павільйону приєдналися до нас і теж захотіли взяти участь в цій акції. Охочим ми роздавали комплекти нашого камуфляжу. Тут же люди в них одягалися, фотографувалися, лягали на підлогу, відпочивали, тобто влаштували там щось на зразок пікніка", - розповів він.

Десь через годину поліція попросила "загарбників" піти.

Нагадаємо, сьогодні відкрилася 56-а Венеціанська бієнале.