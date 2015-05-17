Нелегальні мігранти розповіли про сотні убитих на судні в бійці за їжу

Нелегальні мігранти, які прибули в Індонезію, розповіли Бі-бі-сі, що в результаті сутичок через їжу на борту судна, на якому вони пливли, близько ста осіб були вбиті, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Мігранти, які зараз знаходяться в таборі Ачех, розповіли, що деякі із загиблих були зарізані, деякі - повішені, а деякі - викинуті за борт.

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Ці слова важко перевірити, проте вони збігаються з іншими повідомленнями в ЗМІ про те, що відбувалося на кораблі, який перевозив нелегалів.

Тисячі мігрантів з Бангладеш і Бірми (також відомої як М'янма) - дрейфують у морі, після того як їх залишили нелегальні перевізники.