В ОАЕ посилили правила дрес-коду для туристів

Таким чином влада ОАЕ намагаються домогтися від туристів дотримання дрес-коду, пишет "Моя планета". У Дубаї кодекс про зовнішній вигляд існує вже шостий рік, однак багатьом мандрівникам, які досі про нього не знають, може загрожувати неприємний інцидент.

У числі заходів, які сьогодні вживають держустанови і торгові центри - роз'яснювальні ввічливі бесіди з порушниками і роздача спеціальних брошур, в яких розповідається про те, як потрібно одягатися при відвідуванні громадських місць. Зокрема, відвідувачів магазинів просять закривати коліна і плечі, а в деяких установах на вході видається традиційний жіночий одяг абайя.

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Якщо турист одягнений неналежним чином і не бажає переодягнутися, співробітники магазинів мають право попросити відвідувача покинути будівлю. Втім, як зазначає видання The National, більшість торгових центрів поки не застосовують таких заходів, а намагаються діяти ввічливо, реагуючи лише в тих випадках, коли на покупця, одягненого недоречно або непристойно, надходять скарги від інших відвідувачів магазину.

За відомостями Khaleej Times, з особливою суворістю за дотриманням дрес-коду стежать в держустановах. Якщо відвідувач одягнений неналежним чином, з ним може провести бесіду охоронець і нагадати про традиції та культуру країни. До багатьох офісів туриста у невідповідному одязі можуть і зовсім не пустити.

Кодекс про дрес-код, створений Виконавчою радою Дубая в 2009 році, пропонує туристам одягатися в скромний одяг, який відповідає культурі, традиціям і релігії ОАЕ. Забороняється носити купальники поза пляжем, при цьому одяг для пляжу також не повинен бути занадто відвертим. Кодекс також регламентує правила поведінки туристів: парам забороняється цілуватися, обніматися і триматися за руки на людях. Спілкування з жінками ОАЕ розцінюється як злочин: карається позбавленням волі або депортацією.

Так, днями у Дубаї був засуджений чоловік з Казахстану, який торкнув за плече жінку-поліцейського, збираючись запитати дорогу. Туриста засудили до тюремного ув'язнення на три місяці, штрафу в $545 і подальшої депортації.

Кодекс про дрес-код і поведінку в Дубаї був поширений по всіх державних установах і приватних компаніях емірату. Його можна побачити перед входом до багатьох офісів Дубая, але він офіційно не затверджений і носить рекомендаційний характер. Як повідомляють місцеві ЗМІ, штрафів і покарань за порушення дрес-коду поки не передбачено.