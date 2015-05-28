Російські хакери причетні до розкрадання даних податкової служби США - ЗМІ

За інформацією джерела, у вівторок податкова служба США заявила про злом комп'ютерної системи, в результаті чого організовані злочинні угруповання використовували викрадені особисті дані для подачі фейкових заяв на податкові відшкодування на загальну суму $50 млн, пише Українська правда з посиланням на CNN.

У податковій службі США зазначили, що не будуть розкривати інформацію про хід розслідування справи.

Наголошується, що безпека даних платників податків у США була проблемою номер один Федеральної податкової служби.

У період з лютого по травень злочинці вже спробували отримати доступ до податкових звітів про 200 тисяч громадян США, і приблизно в половині випадків ці спроби були успішними.

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У податковій службі вже заявили, що планують повідомити всіх постраждалих, що зловмисники мають дані про їх номери соціального страхування та іншу особисту інформацію.

Також в службі збираються запропонувати 100 тисячам осіб безкоштовні послуги по кредитному моніторингу.