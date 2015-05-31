Два гвинтових літаки зіткнулися на авіашоу в Італії
20:55, 31 травня 2015Світ
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Два одномісних гвинтових літаки зіткнулися при виконанні фігур пілотажу на авіашоу під Терамо (область Абруццо, Италия).
Ніхто з глядачів не постраждав / італія / boombob.ru
Як повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ANSA, одному пілотові вдалося посадити пошкоджену машину на поверхню моря і врятуватися.
Другий літак впав в море, його пілот вважається зниклим без вісті.
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Ніхто з глядачів не постраждав.
В цьому ж шоу повинна була брати участь знаменита італійська пілотажна група Frecce Tricolori.
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