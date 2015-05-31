Два гвинтових літаки зіткнулися на авіашоу в Італії

20:55, 31 травня 2015
Світ
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Два одномісних гвинтових літаки зіткнулися при виконанні фігур пілотажу на авіашоу під Терамо (область Абруццо, Италия).

италия / boombob.ru

Як повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ANSA, одному пілотові вдалося посадити пошкоджену машину на поверхню моря і врятуватися.

Другий літак впав в море, його пілот вважається зниклим без вісті.

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Ніхто з глядачів не постраждав.

В цьому ж шоу повинна була брати участь знаменита італійська пілотажна група Frecce Tricolori.

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