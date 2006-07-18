НАТО не шкодує грошей на українську науку

НАТО щороку витрачає до 2 млн. евро на підтримку науки в Україні. Про кореспонденту УНІАН повідомив заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань наукового співробітництва Кейт ГАРДНЕР.

“Я можу сказати, що майже 10% коштів у рамках наукового бюджету НАТО виділяється саме українським науковцям. Мовою цифр, йдеться про суму від 1 до 2 мільйонів євро на рік на проведення таких проектів”, - сказав К.ГАРДНЕР.

За його словами, важко визначити точну суму, оскільки у переважній більшості проектів беруть участь представники різних країн, і відокремити, скільки коштів отримує кожна з країн-учасниць, досить проблематично.

К.ГАРДНЕР також зауважив, що українські вчені залучені до широкого кола заходів у рамках НАТО, таких як наукові конференції та інші проекти, які проходять за сприяння НАТО під керівництвом науковців інших країн.

За його словами, протягом останніх 5 років НАТО вручила понад 200 грантів на здійснення наукових проектів, співкерівниками яких були українські вчені.

“Вони охоплювали широке коло тем, таких як ядерна безпека, матеріалознавство, енергетична безпека, утилізація ракетного палива типу «меланж», виявлення біологічних бойових речовин та розвиток комп’ютерних мереж”, - сказав представник Альянсу.

Він повідомив, що є три основних критерії, які враховуються дорадчою групою при розгляді проектів, - наукова цінність, зв’язок з тематикою безпеки і доречність у контексті пріоритетів країни-партнера.

Представник Альянсу також зауважив, що згідно з правилами програми НАТО “Безпека через науку”, кожен проект повинен проводитись під керівництвом принаймні двох вчених – одного з країни НАТО та одного з країни-партнера. Оскільки фінансування виділяється країнами НАТО, управління бюджетними коштами завжди покладається на співголову проекту з боку Альянсу відповідно до процедур фінансового звітування, що прийняті в НАТО.

К.ГАРДНЕР також повідомив, що після вступу країни до НАТО Науковий комітет Альянсу виділяє їй особливий статус учасника програми “Безпека через науку” терміном на три роки для здійснення перехідного періоду. Протягом цього часу, науковці нових країн – членів Альянсу можуть самі вирішувати: подавати заявку у якості члена НАТО або країни-партнера. Це забезпечує певну гнучкість при розгляді заявок та дозволяє запобігти зменшення переваг, які НАТО може забезпечити своїм новим членам під час перехідного періоду, сказав він.