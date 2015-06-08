Росіяни все менше виїжджають за кордон: кількість поїздок цього року впала майже наполовину

Зниження виїзного туристичного потоку в першому кварталі 2015 року склало 40% у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року.

Про це йдеться у звіті Росстату, опублікованому на сайті Федерального агентства з туризму.

Порівняно з першим кварталом 2014 року, коли відпустку за кордоном провели 3,181 мільйона росіян, за аналогічний період поточного року за кордон з туристичними цілями виїхало всього 1,899 мільйона осіб.

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Відзначається зниження інтересу і до найбільш бюджетних напрямків - Туреччина недорахувалася третини відпочиваючих з Росії, Єгипет прийняв на чверть менше росіян.

Європейські напрямки, які активно продавалися туроператорами на російському ринку, також переживають зниження попиту: Австрія, Німеччина, Франція і Чехія втратили від 50 до 30%

Нагадаємо, згідно з прогнозами Ростуризму скорочення виїзного туризму збережеться весь рік.