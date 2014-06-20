У Криму триває безлюдний туристичний сезон

Знаменитий «Золотий пляж» вперше за довгі роки порожній, як і прибережні кафе, охочих покататися на водних атракціонах теж немає, повідомляє Крым.Реалии.

Багато міні-готелів зачинено, інші працюють не в повну силу.

«На турбазі «Золотий пляж», за місткості шістсот місць, зараз відпочивають сімдесят осіб. А минулого року в цей час тут жили 550 курортників. В санаторії Міністерства оборони, за можливості прийняти 550 відпочивальників, два дні тому було 16 осіб», - розповіла кореспонденту Крым.Реалии місцева мешканка.

Читайте такожВ окупованому Криму з'явилася військова поліція РФВ цілому, за найоптимістичнішими оцінками місцевих жителів, кількість відпочивальників становить зараз близько 20% від минулорічного турпотоку.

За офіційними підрахунками, у 2013 році за період з середини травня до кінця червня Крим відвідали 1,27 мільйона туристів.

Через анексію Криму на півострові немає туристичного потоку, звичного для літнього періоду. У перших числах червня, за даними «міністра курортів і туризму Криму Олени Юрченко, об'єкти санаторно-курортного комплексу Криму були заповнені на 37%. Тим не менш, вона підкреслила, що «курортний сезон, нехай не в обсягах минулого року, але все ж таки відбудеться».

Жителі материкової України, які становили основну частину відпочивальників, після анексії півострова, переорієнтувалися на курорти Болгарії, Грузії, Туреччини, Греції, Хорватії та Іспанії. Згідно з опитуванням, серед російського населення відвідати цього літа Крим мають намір лише 3% росіян.