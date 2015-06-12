Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри прем’єру

У парламенті відбулося таємне голосування, під час якого голоси законодавців розподілилися у відношенні 194-13. Для висловлення вотуму недовіри необхідно 278 голосів, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожМіністр транспорту Румунії йде з посади через образливі висловлювання про заробітчан

Парламентарі з правлячої Соціал-демократичної партії Румунії, яку очолює прем’єр Віктор Понта, не брали участь в голосуванні.

5 червня прокурори з антикорупційних питань заявили, що Понту підозрюють в ухиленні від сплати податків протягом роботи в парламенті у 2007-2008 роках, фальсифікації документів, конфлікті інтересів та відмиванні грошей.

Віктор Понта відмовився йти у відставку, а 9 червня парламент проголосував за збереження його недоторканості від переслідування. Він стверджує, що звинувачення проти нього є політично вмотивованими.