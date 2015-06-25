НАТО перегляне ядерну стратегію через погіршення відносин з Росією - ЗМІ

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на The Guardian.

Співрозмовник видання в НАТО висловив занепокоєння з приводу заяви президента РФ Володимира Путіна про придбання більше 40 міжконтинентальних балістичних ракет, яке він зробив минулого тижня.

За словами дипломата, в Альянсі ведеться багато обговорень ядерної зброї, але робиться це дуже повільно і свідомо.

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Відзначається, що ядерна стратегія буде обговорюватися в ході дводенної зустрічі керівництва НАТО, яка почалася в Брюсселі в середу.

Також можливо, що зустріч спецгрупи НАТО з ядерного планування, на якій обговорять ядерну доктрину, може пройти в кінці цього року.

Як повідомляв УНІАН, країни-члени НАТО приймуть рішення, які забезпечать більшу обороноздатність союзників у зв'язку з агресією Росії. За словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, це дасть змогу НАТО у разі кризи розгорнути сили "так швидко, як нам це потрібно".

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Разом з тим, Столтенберг заявляє про небезпеку дестабілізуючої ядерної риторики Росії.