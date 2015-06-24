Столтенберг: НАТО посилить обороноздатність через агресію Росії

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Сьогодні ми ухвалимо рішення посилити нашу колективну обороноздатність. Ми повинні це зробити через нове безпекове середовище. Я очікую, що ми збільшимо можливості сил реагування НАТО, включаючи повітряний, морський компонент та компонент спеціальних сил. Ми очікуємо, що ці сили будуть налічувати до 40 тис. чоловік. Це значне збільшення. Ми також покращимо наше планування наперед та прискоримо політичне та військове прийняття рішень", - наголосив він.

За словами Столтенберга, це дасть змогу НАТО у разі кризи розгорнути сили "так швидко, як нам це потрібно".

Крім того, союзники мають намір переглянути цифри оборонного інвестування. "Цього року п'ять союзників мають намір витратити 2% ВВП чи навіть більше, на оборону. Ми повинні робити більше, щоб збільшити інвестиції у наші оборонні спроможності. Ми не дозволимо втягнути себе в гонку озброєння, але повинні тримати наші країни у безпеці", - наголосив він.

Йенс Столтенберг також повідомив, що у четвер відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. "Завтра ми зустрінемося з міністром оборони України, щоб обговорити виклики, перед якими стоїть країна, а також підтримку, яку ми надаємо для України", - зазначив генсек.