Ядерна риторика Росії є небезпечною - генсек НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Брюсселі.

Зазначивши, що Росія збільшила ядерну риторику, Столтенберг наголосив: "Ядерна риторика Росії є дестабілізуючою, необґрунтованою та небезпечною".

За його словами, одним з уроків "холодної війни" стало те, що "ми вивчили, що треба обережно та передбачено поводитися з усім, що пов'язано з ядерною зброєю". "Ця риторика не є правильним шляхом для реагування на виклики, перед яким ми стоїмо. Особливо, коли напруга збільшилася", - підкреслив генсек НАТО.

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Між тим Столтенберг зауважив, що ця риторика є тільки "частина загальної картини" безпекового середовища, яке змінилося і яке змусило НАТО до нього адаптуватися, збільшити готовність сил, збільшивши військову присутність у східній частині союзників, збільшивши кількість кораблів на морі, літаків у повітрі та військ на землі на основі ротації. "Це також причина того, чому ми засновуємо нові невеликі штаб-квартири, сили швидкого реагування, щоб мати можливість реагувати на картину в цілому, тому що риторика - це її частина", - наголосив він.