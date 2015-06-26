Мітингувальники в Єревані вимагають скасувати також і торішнє підвищення тарифів на електроенергію

Про це було оголошено під час масової демонстрації на проспекті Маршала Баграмяна, передає ТАСС.

Активісти стверджують, що цей крок влади також не був обґрунтованим з економічної точки зору.

Досі головною вимогою маніфестантів було скасування рішення Комісії з регулювання суспільних послуг Вірменії від 17 червня поточного року про підвищення тарифів на електрику на 16%. Цей крок влади спровокував невдоволення населення, яке вважає, що подорожчання електрики призведе до зростання цін на товари першої необхідності та на багато послуг.

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"Як тільки наші вимоги будуть виконані, ми підемо додому, - зазначив активіст, який виступав із заявою. - Ми будемо жорстко контролювати фінансові справи розподільчої компанії "Електричні мережі Вірменії". "Наш народ перебуває у важких соціально-економічних умовах, і у нас немає зайвих грошей, щоб платити за світло", - сказав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні. Саме невиправдане завищення цін на енергоносії з боку російських держкомпаній призвело до того, що у вірменських споживачів урвався терпець.