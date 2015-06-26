Мітингувальники в Єревані вимагають скасувати також і торішнє підвищення тарифів на електроенергію
Учасники акції протесту у вірменській столиці висунули нову вимогу - переглянути також минулорічне рішення про підвищення тарифів на електроенергію.
Про це було оголошено під час масової демонстрації на проспекті Маршала Баграмяна, передає ТАСС.
Активісти стверджують, що цей крок влади також не був обґрунтованим з економічної точки зору.
Досі головною вимогою маніфестантів було скасування рішення Комісії з регулювання суспільних послуг Вірменії від 17 червня поточного року про підвищення тарифів на електрику на 16%. Цей крок влади спровокував невдоволення населення, яке вважає, що подорожчання електрики призведе до зростання цін на товари першої необхідності та на багато послуг.
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"Як тільки наші вимоги будуть виконані, ми підемо додому, - зазначив активіст, який виступав із заявою. - Ми будемо жорстко контролювати фінансові справи розподільчої компанії "Електричні мережі Вірменії". "Наш народ перебуває у важких соціально-економічних умовах, і у нас немає зайвих грошей, щоб платити за світло", - сказав він.
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Раніше УНІАН повідомляв, що тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні. Саме невиправдане завищення цін на енергоносії з боку російських держкомпаній призвело до того, що у вірменських споживачів урвався терпець.