Київ. 13 квітня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стане почесним гостем весняної сесії ПАРЄ, що пройде в Страсбурзі з 14 по 18 квітня.

Про це повідомляє персональний сайт лідера БЮТ.

Почесними гостями також будуть канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, президент Словаччини Іван ГАСПАРОВИЧ і міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР.

Cеред тем, які мають бути обговорені на сесії - доступ до безпечних і легальних абортів у Європі, протидія мусульманських співтовариств екстремізму, самогубства серед дітей і підлітків у Європі, викладання європейської літератури.

Буде надане слово французькому письменникові ліванського походження Аміну МААЛУФУ.

Також надійшла пропозиція про проведення позачергового обговорення питання про функціонування демократичних інститутів у Вірменії, а також дебатів по поточних питаннях про ситуації на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Словаччини Ян КУБІШ зробить традиційне повідомлення від імені Комітету міністрів - виконавчого органу Ради Європи, і відповість на питання парламентаріїв. Свою щорічну звітну доповідь також представить Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ.

У рамках сесії комісія ПАРЄ з політичних питань проведе публічні слухання на тему "Стан у Китаї напередодні Олімпійських ігор". У слуханнях візьме участь представник Далай-лами й правозахисних організацій, що працюють у Китаї. Запрошені також представники влади Китаю.

Остаточний порядок денний буде прийнятий Асамблеєю при відкритті сесії.