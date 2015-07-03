Малайзія виступає за скликання трибуналу під егідою ООН у справі про катастрофу Боїнга в Україні

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

Як заявив головуючий у РБ ООН представник Нової Зеландії Джерард ван Бомен, Малайзія поінформувала членів ради про намір представити відповідну резолюцію вже в липні.

"Вони хочуть знайти спосіб притягнути до відповідальності тих, хто збив літак", - підкреслив він.

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При цьому Бомен додав, що це загальна пропозиція Малайзії, Австралії, Нідерландів, Бельгії та України.

Дипломати на умовах анонімності розповіли агентству, що Росія назвала резолюцію передчасною і заявила, що РБ повинна дочекатися інших результатів розслідування катастрофи.

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Російська місія при ООН давати офіційні коментарі відмовилася.

Агентство відзначає, що Росія має право вето в Раді безпеки і має право блокувати будь-яку пропозицію, яка виноситься на голосування.

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди виступають за створення міжнародного трибуналу для судового переслідування тих, хто підозрюється в причетності до катастрофи малазійського Boeing на Донбасі в липні 2014 р.