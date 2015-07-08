Клінтон хоче бачити жіночий портрет на 20-доларових купюрах

Про це в середу, 8 липня, повідомив телеканал CNN.

«Я хочу, щоб на одній з купюр з'явилася жінка», — заявила Клінтон, пояснивши, що воліла б, щоб це була 20-доларова банкнота, так як вони найбільш поширені, передає Lenta.ru.

Вона відмовилася уточнити, чий саме портрет їй хотілося б бачити на грошах.

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У червні казначейство США заявило про намір ввести в обіг 10-доларову купюру з жіночим зображенням. Клінтон схвалила ідею в цілому, однак їй не сподобалося прагнення секретаря казначейства Джейкоба Лью зберегти також і портрет Олександра Гамільтона на купюрах того ж номіналу.

За словами Лью, зображений зараз на 10 доларах перший глава американського казначейства Олександр Гамільтон занадто важливий, щоб зникнути з грошей. Але Клінтон відповіла, що їй не подобається ідея такого компромісу, і що розміщувати двох людей на купюрах одного номіналу з її точки зору звучить «досить другосортно».

Нові купюри із зображенням жінки випустять в 2020 році — до 100-річного ювілею прийняття 19-тої поправки до конституції США, яка дозволила жінкам брати участь у голосуванні.

Останньою жінкою, чий портрет з'явився на американських банкнотах, була Марта Вашингтон — дружина першого президента США Джорджа Вашингтона. Срібний сертифікат (вид паперових грошей, який випускався казначейством США до 1968 року) з її зображенням використовувався в період з 1891 по 1896 рік.