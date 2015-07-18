Влада Петербурга відмовила ЛГБТ-активістам у проведенні маршу

Представники ЛГБТ хотіли пройти центром Петербургу наступними вихідними.

Комітет з питань законності і правопорядку міської адміністрації відмовив петербурзьким геям і лесбіянкам пройти навколо Марсового поля – так званого місцевого гайд парку, пише Эхо Москвы.

Чиновники мотивували відмову порушенням федерального закону «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку". Смольний також відмовив ЛГБТ-активістам у проведенні мітингу на Марсовому полі.

Чиновники пояснили це тим, що 25 липня петербурзький гайд парк буде зайнятий іншим заходом "з використанням плазмових екранів та генераторів".

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Нагадаємо, влітку минулого року в Петербурзі пройшов перший погоджений з міською владою мітинг ЛГБТ-активістів. Він відбувся за металевими огорожами, за учасниками спостерігали співробітники поліції. Захід пройшов без пригод. Раніше Смольний відповідав відмовою на заявки прихильників ЛГБТ. Акції представників секс-меншин супроводжувалися конфліктами і провокаціями з боку так званих православних активістів.

ЛГБТ-активісти збираються запропонувати владі інші маршрути прайду.