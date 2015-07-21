РФ закликає активізувати роль ООН у розслідуванні авіакатастрофи MH17 - Чуркін

Про це заявив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, передає РИА Новости.

"Ми закликали активізувати роль генерального секретаря (ООН), яка передбачена резолюцією 2166. Є і цілий ряд положень щодо більш глибокого залучення всіх зацікавлених сторін", — сказав він.

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"Проект націлений на те, щоб наростити потенціал розслідування... і повністю задіяти той потенціал, який міститься в резолюції 2166, прийнятої за активної участі Росії", — сказав Чуркін журналістам за підсумками засідання консультацій в РБ ООН.

"Нам, головне, зрозуміти, яку корисну роль може грати Рада безпеки (в розслідуванні). Кожен повинен займатися своєю справою", — зазначив Чуркін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Малайзія внесла в РБ ООН проект резолюції щодо створення міжнародного трибуналу з розслідування трагедії. У свою чергу, Росія представила в Раді Безпеки ООН свій проект резолюції, що стосується авіакатастрофи малайзійського Boeing в Україні в липні 2014 року.