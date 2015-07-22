Обама: за час проведення операції коаліція завдала більше 5 тисяч авіаударів по позиціях ІД

Про це повідомив президент США Барак Обама, виступаючи на зборах Організації ветеранів закордонних воєн, передає ТАСС.

"Коаліція у складі близько 60 країн, включаючи арабських партнерів, протистоїть ІД. Я твердо переконаний, що США не слід втягуватися в ще одну велику наземну війну на Близькому Сході. Це погано для нашої національної безпеки, для наших військових, - підкреслив президент. - Але що ми можемо зробити, і ми це робимо, це наносити удари по ІД з повітря - більше 5 тис. авіаударів до теперішнього моменту".

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"Недавні втрати (противника на полі бою показали, що ІГ можна перемогти", - вважає президент. "Ми далекі від завершення (боротьби), це довга кампанія, на яку потрібен час. Але я не сумніваюся, що ми остаточно ліквідуємо цю варварську, терористичну організацію", - сказав Обама.

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США та союзні країни наносять удари по ІД в Іраку з серпня, а в Сирії - з кінця вересня 2014 року.

За даними Пентагону, на кінець червня в результаті дій коаліції було знищено або пошкоджено понад 7,6 тис. об'єктів екстремістів - 98 танків, 472 військові бази, понад 2 тис. будівель, 1,8 тис. бойових позицій, 154 об'єктів нафтової інфраструктури, а також близько 3 тис. інших цілей. Станом на 18 червня 2015 року на проведення операції було витрачено 2,91 млрд доларів, при середньодобових витрат 9,2 млн доларів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що угруповання "Ісламська держава" влітку 2014 року захопила частину територій Іраку і Сирії проголосила там халіфат. Проти "Ісламської держави" борються війська, лояльні Дамаску, сирійські повстанці, іракська армія, шиїтські ополченці, курдські загони самооборони і очолювана США коаліція, яка завдає повітряні удари по позиціях бойовиків.