У Туреччині стався потужний вибух на нафтопроводі
Влада Туреччини ліквідує наслідки потужного вибуху, який стався на нафтопроводі на південному сході країни.
Як повідомляє Радіо Свобода, вибух стався в прикордонній провінції Ширнак на нафтопроводі Кіркук-Юмурталык, яким подається нафта з півночі Іраку до Туреччини. На місце вибуху прибули пожежники і рятувальники, яким вдалося локалізувати пожежу та запобігти витіканню нафти.
Наразі ніхто не взяв відповідальність за вибух.
Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Танер Йилдиз вважає, що це диверсія курдських сепаратистів.
"Сепаратистско-терористична організація, націлена на підрив стабільності та національної безпеки країни", – зазначив Йилдиз.
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Раніше в турецькій провінції Агри на кордоні з Іраном був підірваний турецько-іранський газопровід. Турецька влада заявила, що це справа рук курдських сепаратистів, які перервали тривале перемир'я з турками після того, як турецька авіація розбомбила сім таборів "Робочої партії Курдистану" на півночі Іраку.