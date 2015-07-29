Економічні санкції ЄС стосовно Росії підтримали ще шість країн
Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції Євросоюзу стосовно Росії.
Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, опублікованому на сайті Євросоюзу.
«Країни-кандидати (в члени ЄС - УНІАН) Чорногорія та Албанія, а також члени Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейської економічної зони, а також Україна приєднуються до цієї заяви. Вони забезпечать відповідність їхньої національної політики рішенням Ради», - йдеться в повідомленні.
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Також у прес-релізі говориться, що ЄС взяв до відома зобов'язання країн і вітає його.
Як відомо, Рада ЄС офіційно прийняла рішення продовжити економічні санкції стосовно Росії до 31 січня 2016 року.