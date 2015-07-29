Економічні санкції ЄС стосовно Росії підтримали ще шість країн

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, опублікованому на сайті Євросоюзу.

«Країни-кандидати (в члени ЄС - УНІАН) Чорногорія та Албанія, а також члени Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейської економічної зони, а також Україна приєднуються до цієї заяви. Вони забезпечать відповідність їхньої національної політики рішенням Ради», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСанкції Євросоюзу діятимуть, поки Росія не виконає Мінські угоди - Брок

Також у прес-релізі говориться, що ЄС взяв до відома зобов'язання країн і вітає його.

Як відомо, Рада ЄС офіційно прийняла рішення продовжити економічні санкції стосовно Росії до 31 січня 2016 року.