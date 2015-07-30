Держдеп США схвалив продаж Саудівської Аравії елементів ППО на $5,4 млрд

Про це в середу повідомив Пентагон, передає ТАСС.

"Держдепартамент затвердив потенційну продаж Саудівської Аравії ракет PAC-3 системи Patriot і супутнього устаткування, запасних частин та матеріально-технічної підтримки, вартістю в $5,4 млрд", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Постачальником озброєнь виступає американська Lockheed Martin, що спеціалізується в галузі авіабудування, авіакосмічної техніки і суднобудування. Як відзначає компанія, ЗУР "захищає від наближення літаків і ракет, і в даний час використовується ВС Німеччини, Нідерландів, Об'єднаних Арабських Еміратів, США, Тайваню і Японії".

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Американське зовнішньополітичне відомство також схвалило продаж Саудівської Аравії боєприпасів для сухопутних військ королівства на $500 млн. Пентагон також підкреслив, що він попередив Конгрес США про ці постачання.

Минулого тижня видання Wall Street Journal повідомило про те, що Вашингтон у світлі стурбованості своїх союзників з числа арабських держав угодою з Іраном по атому може надати їм додаткову допомогу у створенні єдиної системи протиракетної оборони.

В даний час "США особливу увагу приділяють пошуку можливостей щодо прискорення поставок зброї арабським країнам Перської затоки, а також більш активного виконання планів по створенню в них об'єднаної системи ПРО". "Один з найбільш серйозних викликів для адміністрації США полягає в тому, щоб запобігти негативні наслідки від зняття, відповідно з умовами угоди, заборони ООН на постачання Ірану звичайних озброєнь через п'ять років і на надання йому ракетних технологій через вісім років", - зазначило видання.

Як повідомляв УНІАН, влада Ірану виступають за повну ліквідацію ядерної зброї.