ЗМІ: номер знайденої на Реюньйоні деталі збігається з даними зниклого рік тому Boeing 777

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на місцеву газету Journal de l"Ile de la Reunion.

Раніше повідомлялося, що на фрагменті було знайдено позначення "BB670". Однак, за уточненими даними, цифри на уламку насправді читаються як "657BB". Саме такий номер вказаний в довідковій документації Boeing 777 для таких деталей, як силовий привід флаперона і панель обшивки флаперона, відзначають журналісти.

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Як повідомляв УНІАН, експерти з авіаційної безпеки заявили про наявність "високого ступеня впевненості в тому, що знайдений на французькому острові Реюньйон в Індійському океані фрагмент крила літака може належати зниклому в минулому році малайзійському "Боїнгу".

Уламок був знайдений на узбережжі острова Реюньйон в середу вранці. Експерти назвали дві версії приналежності деталі. За словами фахівців, вона могла бути частиною зниклого в березні 2014 року малайзійського "Боїнга" або двомоторного літака Piper PA-23, впав біля берегів острова. Уламки обох повітряних судів до цих пір не знайдені.

Якщо уламок дійсно виявиться фрагментом зниклого "Боїнга", то це буде першим великим проривом у пошуках безслідно зниклого лайнера.

"Боїнг-777", що слідував рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, зник з екранів радарів в ніч на 8 березня минулого року. На його борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів з 14 країн, в основному громадяни Малайзії та Китаю. В кінці січня 2015 року всі вони офіційно були визнані загиблими. Передбачається, що літак впав у воду в південній частині Індійського океану.