В одному з районів столиці Кабардино-Балкарії йде перестрілка: введено режим КТО

Про це повідомило джерело у силових структурах Кабардино-Балкарії, передає РІА Новости.

З 02.45 за московським часом понеділка на частині території Нальчика, обмеженої вулицями Самотічною, Геляєва, Мусова, 2-ою Надрічною, Нартанівською і Калініна, введено режим КТО.

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"В одному з багатоповерхових будинків у мікрорайоні "Олександрівка" була виявлена група бойовиків, які чинили збройний опір співробітникам правоохоронних органів. Наразі триває перестрілка", — сказав співрозмовник агентства.

Варто зазначити, що за останні два тижні це вже друга подібна перестрілка в Нальчику.

У ході спецоперації раніше, 23 липня, були вбиті шестеро бойовиків. Повідомлялося, що вони також забарикадувалися в багатоповерховому будинку і відмовилися здаватися.