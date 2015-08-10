Між Британією та Іспанією поновилися суперечки за Гібралтар
Британський уряд звинуватив Іспанію в незаконному вторгненні в територіальні води Гібралтару і порушенні суверенітету Британії.
Про це йдеться в заяві британського міністра у справах співдружності Х'юго Свайра, повідомляє «Європейська правда».
За його словами, іспанські судна протягом 9 серпня "неодноразово" входили до територіальних вод Гібралтару без попередження його адміністрації.
"Ми розуміємо, що іспанці, можливо, наздоганяли судна, підозрювані у вчиненні злочинів. Проте це є абсолютно неприйнятним і незаконним з точки зору міжнародного права", - сказав Свайр.
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"Ці повторювані вторгнення до британського Гібралтару є порушенням суверенітету Великої Британії іншою країною ЄС і ми в терміновому порядку будемо піднімати це питання перед іспанською владою", - наголосив міністр.
Як відомо, офіційно Гібралтар є територією Великої Британії, однак Іспанія вже 300 років вважає цю територію своєю, хоча й "тимчасово" окупованою.