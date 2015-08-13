В Інтернеті з'явився "розстрільний список" ІДІЛ

Список розмістила в інтернеті група хакерів, яка стверджує, що у неї є прямий зв'язок з ІД. Повний перелік містить близько 1500 прізвищ. Джихадисти закликають до нападів на цих людей, повідомляє Росбалт.

Один з австралійських посадових осіб, що значаться у списку, — парламентарій. Всього в ньому значаться не менше восьми австралійців і чиновники міноборони США, що борються з активним в Сирії та Іраку угрупованням.

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Міністр юстиції Австралії Майкл Кінан пообіцяв, що його відомство зробить все можливе, щоб убезпечити людей, чиї імена, телефони, паролі і домашні адреси з'явилися в Мережі.