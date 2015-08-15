Літаки коаліції завдали 23 удари біля Рамаді - BBC

Про це сказано в заяві, поширеній військовими речниками коаліції в п'ятницю, повідомляє BBC Україна.

Речник міжнародної коаліції полковник Майк Індовіна повідомив, що удари мають допомогти війську Іраку вийти на позиції, з яких вони можуть оточити місто Рамаді.

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