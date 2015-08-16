Мікроавтобус з українськими номерами потрапив у ДТП в Румунії (фото, відео)
14:31, 16 серпня 2015Світ
1638 0
Серйозна аварія сталася в Румунії біля міста Урзичень.
У ДТП в Румунії потрапив автобус з українськими номерами / evz.ro
Дві людини - чоловік і жінка - загинули на місці, передає "ЄвроПравда" з посиланням на портал Romania.TV.
Ще один чоловік помер дорогою в лікарню, в той час як ще четверо госпіталізували.
У ДТП потрапили три машини: легкові Wolkswagen і Opel, а також мікроавтобус Opel з українськими номерами. Про наявність у мікроавтобусі громадян України не уточнюється.
Читайте такожУ лікувальних закладах Бухареста перебувають 48 українців, які постраждали в ДТП
При повороті автомобіль Wolkswagen врізався в передню панель мікроавтобуса, в результаті чого машини втратили управління і врізалися в Opel.
Найбільше постраждали пасажири останньої машини – сім'я померла на місці.
Нагадаємо, 9 серпня близько 1 години ночі на трасі Констанца – Бухарест, за 53 км від румунської столиці, сталася ДТП з автобусом, який перевозив 51 громадянина України, серед них щонайменше 25 дітей. Внаслідок аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter