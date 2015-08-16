Мікроавтобус з українськими номерами потрапив у ДТП в Румунії (фото, відео)

Дві людини - чоловік і жінка - загинули на місці, передає "ЄвроПравда" з посиланням на портал Romania.TV.

Ще один чоловік помер дорогою в лікарню, в той час як ще четверо госпіталізували.

У ДТП потрапили три машини: легкові Wolkswagen і Opel, а також мікроавтобус Opel з українськими номерами. Про наявність у мікроавтобусі громадян України не уточнюється.

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При повороті автомобіль Wolkswagen врізався в передню панель мікроавтобуса, в результаті чого машини втратили управління і врізалися в Opel.

Найбільше постраждали пасажири останньої машини – сім'я померла на місці.