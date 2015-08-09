ДТП з українцями у Румунії: МЗС повідомило про 48 постраждалих

В результаті аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина, повідомили у прес-службі МЗС.

За оперативними даними посольства, ще 48 пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені до п’яти лікувальних закладів Румунії.

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На місці пригоди працює консул України в Румунії яка у взаємодії з компетентними органами Румунії надає постраждалим всю необхідну допомогу.

Крім того, Міністерство закордонних справ звернулося до румунської сторони з проханням надати необхідне сприяння в оформленні віз рідним постраждалих, які мають намір виїхати до Румунії.