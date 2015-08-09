ДТП з українцями у Румунії: МЗС повідомило про 48 постраждалих
12:45, 09 серпня 2015Світ
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За інформацією посольства України в Румунії, близько першої години ночі 09.08.2015 р. на трасі Констанца-Бухарест (Румунія) за 53 кілометри від Бухаресту сталася ДТП з автобусом, що перевозив 51 громадянина України, серед них щонайменше 25 дітей.
В результаті аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина, повідомили у прес-службі МЗС.
За оперативними даними посольства, ще 48 пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені до п’яти лікувальних закладів Румунії.
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На місці пригоди працює консул України в Румунії яка у взаємодії з компетентними органами Румунії надає постраждалим всю необхідну допомогу.
Крім того, Міністерство закордонних справ звернулося до румунської сторони з проханням надати необхідне сприяння в оформленні віз рідним постраждалих, які мають намір виїхати до Румунії.
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