У Непалі триває загальний страйк через невдоволення новою конституцією - BBC
02:10, 17 серпня 2015Світ
133 0
У Непалі триває загальний страйк через невдоволення новою конституцією країни.
REUTERS
30 політичних партій об'єдналися через незгоду із основним законом, який перетворює Непал у федеративну республіку, повідомляє BBC Україна.
Цей документ поки не став законом, за нього має проголосувати парламент.
Читайте такожУ Бразилії тисячі людей вийшли на антиурядовий протест - BBC
Протестувальники вважають, що конституція, як і раніше, дискримінує етнічні і кастові групи населення, які протягом століть були позбавлені важливих цивільних прав.
За спроби організувати протести у неділю було заарештовано понад 60 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter