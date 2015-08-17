У Непалі триває загальний страйк через невдоволення новою конституцією - BBC

30 політичних партій об'єдналися через незгоду із основним законом, який перетворює Непал у федеративну республіку, повідомляє BBC Україна.

Цей документ поки не став законом, за нього має проголосувати парламент.

Читайте такожУ Бразилії тисячі людей вийшли на антиурядовий протест - BBC

Протестувальники вважають, що конституція, як і раніше, дискримінує етнічні і кастові групи населення, які протягом століть були позбавлені важливих цивільних прав.

За спроби організувати протести у неділю було заарештовано понад 60 осіб.