Міністр готовий воювати разом з ”Хізбаллою” проти Ізраїлю

Міністр оборони Лівану Еліа Мурр заявив, що в разі початку широкомасштабного вторгнення ізраїльської армії до цієї країни, його підлеглі не спостерігатимуть за тим, що відбувається, повідомляє The Jerusalem Post. Глава оборонного відомства дав зрозуміти, що війська стануть на бік загонів руху "Хізбалла" і відбиватимуть напад пліч-о-пліч з бойовиками.

Нагадаємо, що прем`єр-міністр країни Фуад Саніора дотримується протилежного погляду: на його думку, міжнародне співтовариство повинне надати допомогу Лівану в роззброєнні радикального шиїтського руху та відновленні влади центрального уряду в південних районах країни.

При цьому заступник прем`єр-міністра Ізраїлю Шауль Мофаз не виключив початку повномасштабного вторгнення ЦАХАЛ до Лівану. За його словами, це відбудеться, якщо цей захід впливу на бойовиків видасться ізраїльському командуванню доречним.

Лента.ру