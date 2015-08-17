В ООН шоковані авіаударами по цивільних в Сирії - BBC
22:24, 17 серпня 2015Світ
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Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн заявив, що шокований зневагою до життя цивільних у Сирії.
REUTERS
На вихідних сирійські урядові війська завдали авіаударів по ринку в центрі міста Дума біля Дамаска, вбивши понад 80 людей, повідомляє BBC Україна.
Під час триденного візиту до Сирії пан О'Брайен заявив, що атаки проти цивільного населення є "незаконними, неприйнятними і їх слід зупинити".
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Авіаудари по Думі стали одним із найкривавіших інцидентів чотирирічного конфлікту в Сирії, в якому загинули вже понад 250 тисяч людей.
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