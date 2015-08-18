Знайдено чорний ящик літака, що розбився в Індонезії

Про це повідомив міністр транспорту країни, передає Бі-бі-сі. Однак він не уточнив, який з бортових реєстраторів - мовленнєвий чи реєстратор польотних даних вдалося знайти.

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Раніше стало відомо, що на місці катастрофи лайнера в провінції Папуа, що на сході країни були знайдені тіла всіх 54 чоловік, що знаходилися на борту.

Зв'язок з літаком авіакомпанії Trigana Air Service, що прямував зі столиці провінції міста Джаяпура в Оксибіл, обірвалася в неділю в 14:55 за місцевим часом.

Ймовірною причиною катастрофи могла стати погана погода. За 24 роки роботи авіаперевізника з його літаками сталися 14 серйозних авіаінциденти. У 2007 році Брюссель включив Trigana Air у список авіакомпаній, яким заборонені польоти в країни Євросоюзу.