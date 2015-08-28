У Пентагоні розповіли, що "на думці" у Путіна

Про це заявив в інтерв'ю виданню Foreign Affairs міністр оборони США Ештон Картер.

"Мене часто питають, чи знаю я, що на думці у Путіна. Фактично, всі ми це знаємо, тому що він говорить те, що думає. Зрозуміліше вже нікуди. Він шкодує про те, що Радянський Союз розпався, і хоче, щоб поважали "велич Росії". Путін хоче, щоб його чули у світі, і хоче сусідства, яке не загрожує", - сказав Картер.

Саме з цієї причини курс України на євроінтеграцію у Кремлі вважають загрозливим, вважає керівник оборонного відомства США.

"Корінь української кризи в тому, що прагнення людей до європейської політичної та економічної моделі розвитку зіткнулося з небажанням Росії бачити, як країна рухається в напрямку, який розцінюється як загрозливий", - зазначив він.

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За словами Картера, проблему на Донбасі не вирішити тільки військовим шляхом, і в цій ситуації міжнародне співтовариство обрало "правильний важіль впливу" на "путінську Росію" - політичні та економічні санкції.

"Ми підтримуємо прагнення України у спробі вибудувати економіку. Ми також тренуємо українських військовослужбовців і допомагаємо український армії обладнанням, а також безперервно оцінюємо, яка допомога могла б бути найбільш корисною", - сказав голова Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, у Пентагоні вважають ІДІЛ і Росію головними загрозами для США і пообіцяв вжити заходів щодо їх стримування.