Ніно Бурджанадзе оголосила про припинення кар`єри

Спікер грузинського парламенту, двічі в.о. президента країни, Ніно БУРДЖАНАДЗЕ несподівано відмовилася брати участь у дострокових виборах до парламенту Грузії і оголосила про припинення кар`єри. Опозиція і політологи пов`язують це з тим, що в президентській партії назріла політична криза, що загрожує розколом правлячої верхівки, передає Газета.ru.

Спікер визнала, що в неї виникли деякі розбіжності з соратниками, але в опозицію Н.БУРДЖАНАДЗЕ не збирається. «Я прийняла рішення не балотуватися на парламентських виборах 21 травня», – заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ в понеділок на спеціально скликаному брифінгу. «Це рішення остаточне, і воно не зміниться», – запевнила вона.

При цьому спікер парламенту дала зрозуміти, що сподівається на перемогу соратників з правлячої партії. «Сподіваюся, грузинський народ вибере гідну владу», – сказала вона. До 21 травня Н.БУРДЖАНАДЗЕ залишиться на посаді голови парламенту. Раніше планувалося, що саме вона поведе правлячу партію на вибори. Утім тепер, як повідомляє телеканал «Руставі-2», перше місце в списку обійме міністр закордонних справ Грузії Давид БАКРАДЗЕ.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ запевнила, що в разі потреби і в усіх критичних ситуаціях вона буде «там, де треба моїй країні». Глава парламенту впевнена, що слідом за її рішенням не має «статися політична, а тим паче державна, криза». За її словами, хоча під час складання списку «Національного руху» мали місце певні суперечності, вони не були критичними.

А ось опоненти влади впевнені, що справа саме в політичній кризі, яка останнім часом загострилася в президентській партії.

Лідер об`єднаної опозиції Грузії Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ вважає, що причина саме в тому, що «Єдиний національний рух» не зміг розподілити місця в майбутньому парламенті. «БУРДЖАНАДЗЕ була кинута так само, як не раз інші з цієї партії», – заявив він. У Лейбористській партії вважають, що заява БУРДЖАНАДЗЕ за місяць до виборів підтверджує кризу в президентській партії. Колишній міністр закордонних справ Грузії Саломе ЗУРАБІШВІЛІ вважає, що це підтверджує, що «в уряді Грузії явна криза».

На думку лідера «Союзу традиціоналістів Грузії» Акакія АСАТІАНІ, Н.БУРДЖАНАДЗЕ все ж таки залишиться в політиці і створить свій політичний рух, «який чітко вирізнятиметься від сьогоднішньої політики урядової партії».

Грузинський політолог Рамаз КЛІМІАШВІЛІ вважає, що Н.БУРДЖАНАДЗЕ може й не створювати власну політичну силу, а якраз піти працювати в уряд.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ нарівні з президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ стала одним з лідерів «революції троянд» у 2004 році. Після того, як влада перейшла від екс-глави держави Едуарда ШЕВАРДНАДЗЕ до М.СААКАШВІЛІ, Н.БУРДЖАНАДЗЕ була обрана депутатом від мажоритарного округу в місті Кутаїсі. У парламенті, де вона відразу ж стала спікером, політик входила у фракцію президентське партії «Нацрух – демократи». Н.БУРДЖАНАДЗЕ двічі виконувала обов`язки президента.