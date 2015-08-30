BBC: Армія Афганістану повернула контроль над районом Муса-Кала

Збройні сили Афганістану знову взяли під контроль район Муса-Кала, заявив прес-представник губернатора провінції Гільменд.

Сили талібів зайняли Муса-Калу в середу. Армія перейшла в контрнаступ в минулу п'ятницю, повідомляє BBC Україна. У боях за цей район загинули шестеро афганських військовослужбовців. Військово-повітряні сили НАТО завдали як мінімум 13 авіаударів по позиціях талібів. Читайте такожВійськові США припустили розширення впливу "Ісламської держави" на Афганістан

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