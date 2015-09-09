У Пентагоні заявили, що справжні цілі Путіна у Сирії поки невідомі

Про це повідомило одне з джерел у військовому відомстві США виданню The Wall Street Journal, передає ZN.ua.

Росія перекинула до Сирії військовий контингент, обладнання та літаки для допомоги режиму Башара Асада, повідомили військові джерела. Експерти вважають, що Росія готується побудувати у Сирії військову базу.

"Ми бачимо всі ознаки того, що вони готують військову базу для проведення повітряних операцій", - сказало одне з джерел. При цьому американські офіційні особи не впевнені у справжніх намірах Росії.

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Також видання посилається на німецьку газету Die Welt, яка стверджує, що без підтримки Асада Іраном раніше його режим давно б упав як картковий будиночок. Ще в липні Асад визнав брак військової сили.

"Путін залишається одним з найважливіших партнерів Асада. Москва підтримує режим у Дамаску зброєю і грошима, розумом і підготовкою солдатів", - йдеться у статті.

При цьому наголошується, що досі неясно, які цілі переслідує президент Росії Володимир Путін у Сирії насправді.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що експедиційний корпус армії РФ висадився в Сирії і бере участь у збройному конфлікті проти "Ісламської держави".

Сьогодні стало відомо, що щонайменше три військово-транспортні літаки Російської Федерації приземлилися в Сирії протягом останніх днів.