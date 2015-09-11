В Угорщині запропонували ввести надзвичайний стан через масовий наплив біженців

Про це повідомив речник угорського уряду Янош Лазар, передає "Радіо Свобода".

Він наголосив, що на найближчому засіданні Кабінету міністрів розглянтуть запровадження такого стану з 15 вересня.

За словами речника, влада має дані про те, що на південних теренах Угорщини активізували свою діяльність міжнародні злочинні угруповання, а також зросла небезпека тероризму.

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Янош Лазар також повідомив про заплановане на 15 вересня закриття угорсько-сербського кордону на КПП Реске, включно із залізницею.

Пропозиція МВС Угорщини про запровадження надзвичайного стану надійшла до Кабміну після того, як угорський парламент змінив Кримінальний кодекс країни. Згідно з ним, порушники кордону, включно з нелегальними мігрантами, можуть бути видворені з країни за короткий термін, а за пошкодження захисного 175-кілометрового паркану передбачене тюремне ув’язнення.

Досі щодо 176 тисяч біженців із Близького Сходу й Африки, що прямують транзитом через Балкани в Німеччину, таких заходів в Угорщині не застосовували.