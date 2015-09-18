Американські військові виявили російські винищувачі у Сирії

Про це повідомляє Reuters.

Джерела в збройних силах США заявляють, що невелика кількість російських винищувачів була виявлена на одному із сирійських аеродромів.

Джерело уточнило, що чотири російські літаки знаходяться на аеродромі під Латакією.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри оборони США та Росії обговорили ситуацію у Сирії.

Раніше держсекретар США Джон Керрі заявив, що президент США Барак Обама сподівається, що військові переговори з Росією щодо Сирії пройдуть найближчим часом. Росія, у свою чергу, готова обговорювати із США ситуацію у Сирії.