Угорщина через наплив біженців почала часткову мобілізацію резервістів для захисту кордону
Міністерство оборони Угорщини оголосило про часткову мобілізацію на добровільній основі резервістів збройних сил.
Про це повідомляє сайт відомства, пише Європейська правда.
Резервістів планується розмістити в частинах, де ті будуть виконувати обов'язки військових регулярної армії, які зараз задіяні в охороні кордонів.
Поки планується залучити кілька сотень резервістів, які також можуть бути відправлені до кордону з Сербією, який Угорщина закрила для проходу біженців з 15 вересня.
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Як відомо, 18 вересня через міграційну кризу угорський уряд оголосив надзвичайний стан у шести районах поблизу сербського кордону.
Угорщина приступила до зведення паркану на кордоні з Хорватією, щоб зупинити потік мігрантів, і вже спрямувала сотні військових і поліцейських на кордон.
16 вересня Угорщина почала приготування до будівництва 70-кілометрової стіни на кордоні з Румунією.
Крім того, з 15 вересня набуло чинності нове міграційне законодавство Угорщини, яке ускладнює прибуття мігрантів до країни і дозволяє їх затримувати.