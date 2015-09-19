Угорщина через наплив біженців почала часткову мобілізацію резервістів для захисту кордону

Про це повідомляє сайт відомства, пише Європейська правда.

Резервістів планується розмістити в частинах, де ті будуть виконувати обов'язки військових регулярної армії, які зараз задіяні в охороні кордонів.

Поки планується залучити кілька сотень резервістів, які також можуть бути відправлені до кордону з Сербією, який Угорщина закрила для проходу біженців з 15 вересня.

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Як відомо, 18 вересня через міграційну кризу угорський уряд оголосив надзвичайний стан у шести районах поблизу сербського кордону.

Угорщина приступила до зведення паркану на кордоні з Хорватією, щоб зупинити потік мігрантів, і вже спрямувала сотні військових і поліцейських на кордон.

16 вересня Угорщина почала приготування до будівництва 70-кілометрової стіни на кордоні з Румунією.

Крім того, з 15 вересня набуло чинності нове міграційне законодавство Угорщини, яке ускладнює прибуття мігрантів до країни і дозволяє їх затримувати.