У Непалі вводиться в дію нова конституція

Основний закон, в якому прописані принципи федералізму і світського характеру держави, передбачає поділ країни на 7 провінцій, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Непалі триває загальний страйк через невдоволення новою конституцією - BBCПублікація конституції викликала хвилювання серед населення, особливо на півдні, де етнічні меншини побоюються того, що вона призведе до зростання дискримінації.

Індуїсти, які складають більшість населення Непалу, також висловлюють побоювання у зв'язку з відділення релігії від держави. Конституція є результатом скасування монархії 8 років тому, після чого послідував тривалий перехідний період.