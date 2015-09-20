У Непалі вводиться в дію нова конституція
11:42, 20 вересня 2015Світ
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У Непалі прийняті суворі заходи безпеки у зв'язку з вступом в дію з сьогоднішнього дня нової конституції країни.
REUTERS
Основний закон, в якому прописані принципи федералізму і світського характеру держави, передбачає поділ країни на 7 провінцій, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожУ Непалі триває загальний страйк через невдоволення новою конституцією - BBCПублікація конституції викликала хвилювання серед населення, особливо на півдні, де етнічні меншини побоюються того, що вона призведе до зростання дискримінації.
Індуїсти, які складають більшість населення Непалу, також висловлюють побоювання у зв'язку з відділення релігії від держави. Конституція є результатом скасування монархії 8 років тому, після чого послідував тривалий перехідний період.
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