У Непалі після землетрусу знову відкриваються школи

У загальній складності в Катманду і околицях внаслідок цього стихійного лиха було зруйновано понад 25 тис. класних кімнат, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожКількість жертв серії землетрусів у Непалі досягла 8,4 тисяч осібБагато класів були тимчасово відновлені за допомогою підручних матеріалів – бамбука і мішковини.

При цьому влада Непалу заявила, що необхідно дати зрозуміти жителям, що країна і її школи знову функціонують нормально.

У загальній складності в результаті землетрусу в Непалі загинуло понад 8 тис. людей, близько 100 тис. залишилися без даху над головою.