У Непалі після землетрусу знову відкриваються школи
12:33, 31 травня 2015Світ
62 0
У Непалі знову відкриваються тисячі шкіл, пошкоджених у квітні в результаті землетрусу магнітудою 7,8.
REUTERS
У загальній складності в Катманду і околицях внаслідок цього стихійного лиха було зруйновано понад 25 тис. класних кімнат, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожКількість жертв серії землетрусів у Непалі досягла 8,4 тисяч осібБагато класів були тимчасово відновлені за допомогою підручних матеріалів – бамбука і мішковини.
При цьому влада Непалу заявила, що необхідно дати зрозуміти жителям, що країна і її школи знову функціонують нормально.
У загальній складності в результаті землетрусу в Непалі загинуло понад 8 тис. людей, близько 100 тис. залишилися без даху над головою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter