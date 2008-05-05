Джордж Буш обіцяє американцям важкі часи

Президент США Джордж Буш заявив, що американці стоять перед лицем "важкого економічного періоду". Американський лідер зробив таку заяву після виходу останніх економічних даних, які свідчать про скорочення числа робочих місць і украй низькі темпи економічного зростання в Сполучених Штатах.

Як повідомляє "K2Kapital", згідно інформації Міністерства праці США, опублікованої 2 травня, в квітні американська економіка втратила 20 тис. робочих місць, хоча економісти прогнозували скорочення на 75 тис. За скоректованими даними за попередній місяць, в березні число робочих місць скоротилося на 81 тис. в порівнянні з 80 тис. в попередньому щомісячному звіті. А міністерство торгівлі повідомило, що за попередньою оцінкою ВВП США в I кварталі 2008 року виріс на 0,6%.

Дж.Буш висловив надію, що американцям вдасться пережити цей важкий період. На його думку, перші плоди реалізації плану додаткового стимулювання економіки, в рамках якого американці одержать податкові вирахування у розмірі $117 млрд., стануть помытними вже в поточному кварталі.

Федеральна резервна система також вживає всіх можливих заходів для підтримки економічного зростання.

ЛігаБізнесІнформ